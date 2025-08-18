В Подмосковье создали новое подразделение СК по примеру Центрального аппарата

В Главном следственном управлении СК России по Московской области появилось подразделение, работающее по аналогии с Центральным аппаратом СК. Его создали для удобного и быстрого обмена информацией между гражданами и ведомством.

Через электронные каналы связи жители могут получить консультацию, отправить официальное обращение или ознакомиться с новостями о работе следственного управления.

Для жителей Подмосковья и новых регионов России также организовали систему специализированных телефонных линий. Среди них — телефоны доверия, линия «Ребенок в опасности», горячая линия для военнослужащих и их семей, а также телефоны для бизнеса, столкнувшегося с давлением. Всю справочную информацию можно получить по номеру: 8 (499) 184-05-61 или 8 (499) 184-04-96.