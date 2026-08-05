В Подмосковье создадут парк-отель для укрепления торговых связей с Китаем

В Московской области планируют построить парк-отель «Рыблово-Парк». На его базе заработает глобальный центр цифровой торговли и туризма. Главной целью центра станет укрепление торговых связей и углубление взаимодействия между бизнесами Китая и России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Совокупный объем инвестиций в проект составит около 6,7 миллиарда рублей. Парк-отель планируют запустить в 2028 году. Это позволит создать примерно 600 новых рабочих мест.

Территория парк-отеля будет включать несколько зон: коттеджный поселок, гостиничную зону, зону гостевых домов, зону рекреации и другие объекты. Он разместится на живописном участке между рекой Нарой, лесными массивами и селом Рыблово — в десяти километрах от Серпухова и в ста километрах от Москвы.

Проект планируется реализовать при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ», правительства Московской области и администрации Серпуховского района.

На базе парк-отеля создадут глобальный центр цифровой торговли. Он станет новым хабом для российских компаний, осваивающих китайский рынок. Центр будет способствовать совместному продвижению трансграничной торговли в сфере малого и среднего бизнеса, развитию многостороннего и мультивалютного международного расчетного и логистического сотрудничества.