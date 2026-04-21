В Подмосковье создадут «Лесные лаборатории» под открытым небом

По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева о трансформации школьных лесничеств Комитет лесного хозяйства Московской области совместно с администрациями муниципалитетов приступил к созданию образовательных площадок под открытым небом.

«Лесные лаборатории» будут использоваться педагогами и наставниками школьных лесничеств для проведения уроков, экскурсий и практических занятий с учениками. Эти площадки станут доступны всем школьным объединениям Подмосковья. Их можно будет использовать для организации тематических «лесных дней» в летних лагерях, проведения уроков биологии, географии, окружающего мира и экологии.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин подчеркнул: «Мы хотим, чтобы в практику вошло понимание, лес — не декорация, а полноценный образовательный полигон, где каждый учитель может стать «лесным педагогом»».

На данный момент определены пять пилотных площадок в Можайском, Дмитровском муниципальных округах, Солнечногорском, Орехово-Зуевском и Шатурском городских округах. Все они будут оснащены необходимым инвентарем и маршрутами. Ожидается, что занятия в «Лесных лабораториях» пройдут уже летом в рамках пришкольных лагерей.