В Подмосковье состоялось заседание Общественного совета при Комитете лесного хозяйства

Сегодня, 12 марта 2026 года, в Подмосковье прошло первое в этом году заседание Общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области.

Мероприятие открыл председатель Мособлкомлеса Алексей Ларькин. Он подчеркнул значимость продолжения конструктивного диалога между органами власти, профессиональным сообществом и общественностью для решения задач по сохранению, защите и рациональному использованию лесов региона.

Участники заседания обсудили планы работы органа общественного контроля лесного ведомства на 2026 год. Должностные лица Мособлкомлеса доложили о подготовке к предстоящему пожароопасному сезону и лесохозяйственных работах.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с движением «Школьные лесничества». Подчеркнута важность вовлечения молодежи в природоохранную деятельность и формирования экологической культуры у подрастающего поколения.

Заседание прошло в конструктивной атмосфере. Участники обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему развитию общественного контроля в сфере лесного хозяйства региона, экологическому просвещению и поддержке природоохранных инициатив.