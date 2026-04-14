В Подмосковье состоялось 77 аукционов по земельно-имущественным торгам
С 6 по 10 апреля 2026 года в Московской области прошли 77 аукционов по продаже и аренде земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
В торгах приняли участие 288 претендентов. Среднее количество участников на лот составило 5,7 человека. Например, в аукционе по аренде земельного участка под личное подсобное хозяйство в городском округе Красногорск боролось 35 человек.
Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.
