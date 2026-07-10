В Подмосковье состоялись гонки дронов

4 и 5 июля в индустриальном парке «Руднево» в Москве прошел чемпионат Московской области по гонкам дронов. Участники — более сорока пилотов из Подмосковья и Калужской области — соревновались в мастерстве управления FPV-дронами.

За два дня спортсмены выполнили сто вылетов в личном зачете и провели несколько командных гонок. Было разыграно двадцать четыре награды в классах 200 и 330.

Победителями в своих категориях стали:

- «200 класс»: Мирон Черемных (юниоры), Мария Астахова (юниорки), Александр Холкин (мужчины), Арина Куракова (женщины) и другие. - «330 класс»: Максим Артамонов (юниоры), Мария Астахова (юниорки), Платон Черемных (мужчины), Арина Куракова (женщины) и другие.

Всего в активе подмосковных спортсменов шестнадцать золотых наград.

По итогам соревнований спортсменам присвоены официальные разряды по виду спорта «гонки дронов», который признан в России с июня 2023 года. Также будет сформирована команда для участия в первенстве и чемпионате Центрального федерального округа.

Гонки дронов способствуют популяризации инженерных специальностей среди молодежи и подготовке квалифицированных кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Соревнования проводятся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и государственной программы «Спорт России».