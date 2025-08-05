В Подмосковье собрали почти 83 тысячи тонн тепличных овощей за 7 месяцев

С начала 2025 года аграрии Московской области вырастили 82,8 тысячи тонн овощей в теплицах. Благодаря современным комплексам с хорошими условиями, урожай можно собирать круглый год. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Основной акцент делают на огурцы — их собрали 55,5 тысячи тонн, а также на помидоры — 25,7 тысячи тонн. В теплицах выращивают разные сорта: короткие и длинные огурцы, черри, сливовидные и коктейльные томаты.

В тепличном хозяйстве региона сейчас работают девять крупных компаний. Общая площадь теплиц с современными системами климат-контроля и автоматизацией — более 228 гектаров. В числе лидеров по объемам урожая — «Агрокультура Групп» в Кашире, «Луховицкие овощи», а также «Центральный маркет» в Электростали.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Подмосковье дало 8% всех тепличных овощей в России — это 135,5 тысячи тонн. Отрасль стабильно развивается, чему помогают новые технологии и обновление теплиц.