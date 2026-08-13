В Подмосковье снизилось число ДТП с участием такси

С начала года в Московской области зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей такси. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 120 человек получили ранения, что также почти на 15% меньше, чем в прошлом году.

Одной из основных причин ДТП стало превышение скорости и нарушение правил перестроения. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что снижение числа аварий стало результатом комплекса мер, направленных на повышение безопасности пассажиров. Среди таких мер — обязательная аттестация водителей и оформление полиса ОСГОП, который финансово защищает пассажиров при ДТП.

Для обеспечения безопасности пассажиров сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами проводят ежедневные рейды. В ходе проверок контролируется соответствие внешнего вида такси региональной атрибутике, осуществляется ли технический контроль транспортных средств перед выходом на линию, проходят ли водители медицинский осмотр перед началом рабочего дня, соблюдают ли режим труда и отдыха.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям такси о необходимости строгого соблюдения ПДД. Сейчас в области зарегистрировано более 115 тысяч машин такси и свыше 30,4 тысячи перевозчиков.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.