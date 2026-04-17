Минэкологии Подмосковья напомнило об отличиях ужа и гадюка

Несмотря на дождливую и прохладную погоду, в Московской области в ближайшее время ожидается потепление. Вместе с солнцем на лесные тропинки могут выползти и змеи.

На территории Подмосковья встречаются три вида змей: гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все они занесены в Красную книгу Московской области. Ядовитой среди них является лишь гадюка, ее нередко путают с ужом.

Чтобы различить этих пресмыкающихся, нужно знать их особенности. У безобидного ужа на голове обычно есть яркие желтые пятна, напоминающие очки, а сама голова имеет округлую форму и переходит в туловище почти незаметно. Тело ужа обыкновенного может достигать полутора метров. У гадюки же голова треугольная, тело короткое (около 70 сантиметров), плотное, а вдоль спины может располагаться зигзагообразный рисунок из темных ромбов.

Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает, что убивать краснокнижных ужей и гадюк категорически запрещено. «При встрече с хладнокровным созданием нужно не паниковать и ни в коем случае не причинять ему вреда, а соблюдать простое правило: увидел — не трогай и аккуратно обойди стороной», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Если вы заметили на своем участке змею, не подходите к ней, она уползет самостоятельно. В случае, когда рептилия оказалась внутри дома или вы нашли кладку яиц, следует позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.