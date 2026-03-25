В Подмосковье скоро начнется период гнездования птиц

В Московской области приближается время, когда птицы начнут строить гнезда и заботиться о потомстве. Обычно этот период стартует в апреле, но из-за ранней весны сроки могут сдвинуться.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин призывает жителей региона быть внимательными и не нарушать естественный жизненный цикл пернатых: «В течение всего этого периода, когда птицы заняты строительством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов, они особенно уязвимы и нуждаются в нашей заботе».

Чтобы помочь птицам, нужно соблюдать простые правила: * избегать громких звуков; * не использовать шумную технику в лесу; * выгуливать собак на поводке в лесопарковых зонах; * не трогать выпавших из гнезд птенцов.

Напоминаем, что любые действия, приводящие к гибели или изъятию редких птиц, их птенцов или яиц из естественной среды обитания, а также к уничтожению гнезд пернатых, влекут за собой административную ответственность.