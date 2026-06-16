В Подмосковье школьники сдали ОГЭ по семи предметам

16 июня более 57 тысяч девятиклассников в Московской области писали ОГЭ по географии, информатике (КОГЭ), биологии, литературе, химии и физике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Экзамен по географии сдавали 11 594 девятиклассника. Работа включала 30 заданий. На выполнение отвели 150 минут. Среди дополнительных материалов, которыми можно было пользоваться, были географические атласы для 7–9 классов, линейка для измерения расстояний по топографической карте и непрограммируемый калькулятор.

ОГЭ по информатике (КОГЭ) сдавали 12 431 человек. Экзаменационная работа состояла из 16 заданий, разделенных на теоретическую и практическую часть (за компьютером). На ее выполнение отводили 150 минут.

ОГЭ по биологии написали 7 172 выпускника. Экзамен включал 26 заданий, которые были разделены на две части — с кратким и развернутым ответами. На работу также давали 150 минут.

Экзамен по литературе выполнили 2 216 человек. Работу из двух частей они должны были сделать за 235 минут. Первая часть включала два комплекса заданий (1–4), а вторая — пять заданий (5.1–5.5).

ОГЭ по химии сдавали 2 920 человек. Работа состояла из 23 заданий. Для выполнения можно было использовать Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, линейку и непрограммируемый калькулятор. На это отводилось 180 минут.

В ОГЭ по физике приняли участие 4 482 выпускника. На выполнение работы им также давалось 180 минут.

Всего в регионе было организовано 506 пунктов проведения экзаменов. За ходом испытаний следили более тысячи общественных наблюдателей.

Результаты участники смогут узнать не позднее 30 июня. А тем, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предоставят возможность сдать ОГЭ в резервные даты — 3 и 6 июля.

Следующие экзамены в рамках основного периода ОГЭ пройдут 19 июня. Девятиклассникам предстоит сдать обществознание, географию, информатику (КОГЭ), биологию, историю, химию и физику.