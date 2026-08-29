В Подмосковье семьям подарили школьные рюкзаки с канцтоварами

Семьи, которым необходима поддержка, получили в Подмосковье школьные рюкзаки с комплектами канцелярских принадлежностей. Наборы передали детям накануне нового учебного года.

В рюкзаках собрали необходимые школьные принадлежности, в том числе материалы для занятий физкультурой и творчеством, линейки, цветной картон и бумагу, а также другие предметы для учебы.

Одна из получательниц показала содержимое рюкзака и отметила, что в комплект вошли принадлежности для разных школьных занятий.

«В портфеле у нас находится набор для питания. Вот мешочек для спортивной одежды. Кисточки — будем рисовать, творчеством заниматься. Линейка — измерять. Цветной картон, цветная бумага — тоже все нужно, спасибо вам», — рассказала мать ребенка.

Она также уточнила, что ребенок в этом году идет в первый класс. По ее словам, переданная помощь включает полный набор необходимых школьнику принадлежностей.