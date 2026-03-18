В Подмосковье с начала года родились 100 пар двойняшек

С начала текущего года в Московской области зарегистрировано рождение ста пар двойняшек. Среди новорожденных 38 пар мальчиков, 33 пары девочек и 29 разнополых пар.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что в регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми. «Самая востребованная: подарочный набор или выплата каждому новорожденному», — подчеркнул он.

При выписке из роддома семья получает набор «Я родился в Подмосковье» или денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Предусмотрена также адресная поддержка семей с невысоким достатком: на первого ребенка — 20 тысяч рублей, на второго — 40 тысяч, на третьего и последующих — 60 тысяч. Если в семье родилась двойня, на каждого ребенка выплатят по 70 тысяч рублей. А если на свет появились тройняшки или больше малышей, семья единовременно получит 300 тысяч рублей.

Для удобства родителей доступна комплексная услуга «Рождение ребенка». Сотрудник ЗАГСа прямо в роддоме оформляет малышу свидетельство о рождении. Как только оформляется рождение, малышу автоматически присваивается ИНН и СНИЛС, а сотрудник ЗАГС помогает с оформлением полиса ОМС, пропиской, выплатами и постановкой в очередь в детский сад. Все документы приходят в личный кабинет госуслуг мамы.