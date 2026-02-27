В Подмосковье с начала года резко выросло число заявлений на перераспределение земли

За первые два месяца 2025 года в адрес муниципальных образований Подмосковья поступило более 8680 заявлений на образование земельных участков путем перераспределения. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Перераспределение (или «прирезка») — это увеличение площади надела для исправления изломанности границ, устранения самозахвата и приведения границ участков в соответствие с законодательством.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что услуга по перераспределению земельных участков востребована. «Собственники земель часто прибегают к данной услуге, чтобы исправить свой участок или привести его границы в соответствие земельному законодательству», — отметил он.

Чтобы прирезать к своему участку часть другого, необходимо выполнить следующие шаги: * Обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения на кадастровом плане территории. * Утвердить схему в органах местного самоуправления в течение 15 рабочих дней. * Поставить вновь образованный участок на кадучет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). * Заключить с администрацией округа соглашение о перераспределении, которое орган местного самоуправления самостоятельно направляет на регистрацию в Росреестр.

Важно помнить, что нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях, принадлежит третьим лицам или уже имеет объекты капитального строительства, принадлежащие другим собственникам.

При подаче заявления через региональный портал Госуслуг система проверит участок на наличие ограничений. С 1 января 2026 года стоимость прирезки будет равна кадастровой стоимости прирезаемого участка.

Подробнее о подаче заявления можно узнать на сайте [Госуслуг Подмосковья](https://uslugi.mosreg.ru/services/18291).