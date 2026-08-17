Вход через «Госуслуги» для аренды самокатов введут в Подмосковье в сентябре

В Московской области к 30 сентября 2026 года операторы сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны будут внедрить обязательную авторизацию пользователей через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Тестовый режим авторизации начался с 17 августа, его первым запустил Яндекс Go.

Процесс верификации простой и занимает всего несколько минут, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что единая система авторизации позволит четко фиксировать возраст пользователя и ограничивать доступ к аренде СИМ для тех, кто не достиг установленного законом возраста.

По данным ведомства, уже 32 округа Подмосковья подписали соглашения с операторами СИМ и определили требования к местам размещения СИМ с организацией разметки и знаков, перечень парковочных зон, а также время работы сервисов и зоны ограничения скорости и запрета передвижения арендных СИМ.

Если вы стали свидетелями нарушений, связанных с СИМ, вы можете отправить сообщение с фото или видео в бот «Самокаты: общественный контроль» Ассоциации электромобильности в МАКС, ВКонтакте и Телеграм. Система автоматически направит сообщение оператору сервиса, а статус сообщения можно отслеживать в чат-боте.