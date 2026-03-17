В Подмосковье с 20 марта стартует сезон охоты на птиц

С 20 марта в Московской области официально открывается весенний сезон охоты на птиц. Сроки охоты могут различаться в зависимости от способа и места проведения. Эти правила утверждены постановлением губернатора Московской области и касаются разрешенных видов охоты и ограничений в охотничьих угодьях региона.

В период с 20 марта по 10 мая охотникам разрешено добывать селезня утки. Охота должна проводиться из укрытия с использованием живой подсадной утки, что является традиционным и эффективным способом.

В Подмосковье установлен лимит добычи уток: за сезон можно получить до пяти голов селезней кряквы и до пяти голов других видов. Всего в этом году охотники получили чуть менее пятисот разрешений на добычу селезня утки.

Важно помнить, что в этот весенний сезон охота с подхода запрещена, за исключением случаев, когда речь идет о глухаре на току. Это правило направлено на защиту популяции птиц и обеспечение устойчивости экосистемы.

Нарушение установленных правил охоты может привести к серьезным последствиям. Если охотник не соблюдает сроки, методы добычи птицы или использует запрещенные орудия, это считается административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность, включая лишение права заниматься охотой на срок от одного до двух лет.