В Подмосковье родителей выпускников познакомили с порядком сдачи ЕГЭ

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла 14 марта в Одинцове, Истре и Щелкове. В мероприятии приняли участие родители выпускников подмосковных школ. Они попробовали свои силы в сокращенном варианте экзамена по базовой математике.

Сначала родителей познакомили с процедурой регистрации, рассадки в аудитории, печати и сканирования контрольных измерительных материалов, передают в министерстве образования МО.

В одинцовской лингвистической гимназии экзамен написали 150 родителей. После прошел круглый стол, где участники рассказали о своих впечатлениях.

В Щелкове и Истре акцию провели на базе центрального музея ВВС и ленино-снегиревского военно-исторического музея. В общей сумме там сдали госэкзамен 200 участников.

В этом году в Московской области ЕГЭ будут сдавать более 35,5 тысячи школьников, рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес. Наибольшей популярностью среди выпускников пользуются предметы естественно-научного цикла. На первых трех местах оказались профильная математика, информатика и физика.

В министерстве образования Подмосковья напомнили, досрочный этап сдачи пройдет с 21 марта по 21 апреля. Основной период продлится с 23 мая по 11 июня, резервные дни запланированы с 16 по 23 июня.

В этом году у выпускников вновь будет возможность пересдать один из предметов по выбору, сделать это можно 3 и 4 июля.