В Подмосковье реализуют программу по объединению газовых сетей

В Московской области активно проводится работа по интеграции частных газовых коммуникаций в общую региональную сеть. Передача газопроводов на обслуживание в Мособлгаз способствует централизованному и профессиональному управлению газовой инфраструктурой, что существенно повышает безопасность и надежность газоснабжения.

За первый месяц года в областную собственность передано более 60 частных газопроводов. В 2025 году от жителей Подмосковья поступило более 1300 обращений по передаче газового хозяйства общей протяженностью 2363 километра — это почти в 10 раз больше, чем в 2024 году.

Передача газопроводов в собственность Московской области освобождает владельцев от ряда обязанностей и расходов: * нет необходимости обеспечивать безаварийную эксплуатацию газопровода; * нет расходов на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт; * нет затрат на аварийно-восстановительные работы; * нет обязанности страховать ответственность владельца опасного производственного объекта.

Для удобства передачи газопроводов Министерством имущественных отношений Московской области создан онлайн-сервис «Передача газопроводов государству» (uslugi.mosreg.ru/services/23185). Составить заявление на передачу объекта могут физические и юридические лица. Преимущества сервиса включают автоматизацию процедуры подачи документов, прозрачность статуса обращения и своевременные уведомления пользователей обо всех этапах принятия решения.

Требования к имуществу для передачи: * наличие зарегистрированного права собственности в Росреестре; * отсутствие ограничений, таких как ипотека, арест, запрет на регистрацию; * согласие всех совладельцев для долевой собственности.