В Подмосковье разработали инновационную технологию монолитного домостроения

В Московской области создана новая технология строительства жилых домов с использованием 3D-печати. Здания возводятся из панелей, напечатанных на строительном принтере, которые служат несъемной опалубкой дома. Панели изготавливаются в цеху и заполняются пенобетоном или бетоном в случае однокамерных, а также бетоном и пенополиуретаном для двухкамерных панелей.

Как сообщил руководитель компании «Дом из принтера» Юрий Грушников, главное преимущество технологии заключается в ее цифровизации, повторяемости и точности машинной печати. Это позволяет повысить производительность и сократить сроки строительства.

«В отличие от технологии печати на фундаменте, цеховое производство не зависит от климата и сезонности, а также от времени суток. При уличной печати сложно обеспечить высокие теплоизоляционные показатели и несущую способность монолитной конструкции», — отметил Грушников.

Панели изготавливаются в цехе, перемещаются на строительную площадку и там, на подготовленной фундаментной плите, дом обретает законченную форму. Такой подход позволяет создавать дома с благоприятным микроклиматом круглый год и высокой энергоэффективностью.

Технология также дает возможность экспериментировать с внешним видом зданий, создавая стены любой формы, включая закругления, колонны, волны и ниши. На скорость и сложность печати это не влияет.

Первый этап разработки и опытного применения новой технологии уже пройден: Юрий Грушников построил себе дом по этой технологии.