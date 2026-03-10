Жителям Подмосковья напомнили о переводе домов в статус блокированной застройки

В различных муниципалитетах Московской области проходят встречи представителей регионального Минстройкомплекса, органов местного самоуправления и БТИ с жителями одноэтажных многоквартирных домов. Мероприятия уже состоялись в Клину, Лобне, Луховицах, Орехово-Зуеве, Серпухове и других городах.

Основная цель встреч — объяснить порядок перевода домов в статус блокированной жилой застройки и рассказать о преимуществах этой процедуры. Жителям таких домов часто приходится сталкиваться с проблемой: они фактически пользуются придомовыми территориями, но не могут оформить землю в собственность. Это приводит к тому, что любые постройки считаются самовольными и могут быть признаны подлежащими демонтажу или привести к штрафам.

Перевод дома в статус блокированной застройки позволяет снять эти ограничения. Каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники — право оформить земельный участок под своим домом, узаконить существующие постройки и легально возводить новые. Такой шаг также повышает стоимость недвижимости, делая ее более привлекательной на рынке.

Собственникам напоминают о важной льготе: если процедура будет завершена до 1 сентября 2026 года, госпошлина составит всего 3% от кадастровой стоимости объекта. Это существенно снижает финансовую нагрузку и делает оформление более доступным.