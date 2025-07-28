В Подмосковье рассказали про эволюцию советского мусоровозного парка

Одной из важнейших частей городского благоустройства СССР была уборка отходов, обеспечивающая чистоту городов и экологическое благополучие населения. В министерстве по содержанию территорий Подмосковья рассказали об этапах эволюции советских мусоровозов.

Коммунальная техника начала обновляться после войны. Тогда специалисты из Ленинграда придумали систему цилиндрических контейнеров, которые можно было перекатывать руками.

В 1952 году был создан первый специализированный мусоровоз МКМ-51 на шасси ГАЗ-51. Машина перевозила до девяти контейнеров по 500 литров, которые ставили продольно в три ряда.

Однако в Москве использовали контейнеры по 600 литров, для их перевозки работали мусоровозы КММ-2М и М-8. У них уже были кран-балки с клещевым захватом.

К 1950-м годам начали производить наиболее совершенную машину МКМ-4. В этот мусоровоз помещались уже шесть цилиндрических контейнеров по 500 литров в два ряда. Также для удобной выгрузки в нем был подъемник с полукруглыми захватами.

Однако к 1980-му году эти системы устарели. На смену таким способам пришли новые бункеровозы, которые могли спрессовывать мусор и загружать его через задний люк.

В Подмосковье работали советские мусоровозы с цилиндрическими баками и прямоугольными контейнерами по московскому стандарту.

В министерстве по содержанию территорий МО отметили, что сейчас в регионе увеличивают число спецтехники для очистки мусорных площадок, машины для отходов становятся более вместительными, экологичными и маневренными. Также используются новые технологии спрессовывания.