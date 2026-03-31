В Подмосковье расширили возможности онлайн-взаимодействия с гарантийным фондом

На портале государственных услуг Московской области теперь можно в онлайн-формате сообщить о закрытии кредитного договора или договора займа Московскому областному гарантийному фонду. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила: «Сейчас мы расширили услугу, добавив в нее возможность в онлайн-формате уведомлять о закрытии кредитного договора или договора займа».

Для удобства заявителей в электронную форму добавлены два сервиса: предпроверка наличия компании-партнера в справочниках по заключенным соглашениям по ИНН и автозаполнение сведений о заявителе по ИНН.

Услуга «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» предоставляется бесплатно. Ей могут воспользоваться юридические лица — банки и финансовые организации, которые обслуживают предпринимателей Подмосковья и заключили с фондом соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств.

