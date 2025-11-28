В Подмосковье расширили список льготников для бесплатного подключения к газу

В Подмосковье расширили список льготников, которые могут подать заявку на бесплатное подключение газа через региональный портал госуслуг. Как сообщили в Министерстве государственного управления, ИТ и связи Московской области, оформить заявку теперь стало проще — достаточно войти в личный кабинет, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы.

Правом на онлайн-подачу заявления теперь могут воспользоваться люди с инвалидностью первой группы, граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, а также родители, усыновители и опекуны детей до восьми лет, получающие ежемесячное пособие.

Услуга размещена в разделе «Жилье» — «Подключение к сетям». Для оформления заявления нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. В ведомстве уточнили, что заключить договор на бесплатную догазификацию могут владельцы домов, относящиеся к льготным категориям. Важно, что работы выполняют бесплатно не только до границы участка, но и внутри самого домовладения.