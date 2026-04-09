В Подмосковье расширили функционал онлайн-услуги записи в кружки и секции

В Московской области сообщили о расширении функционала онлайн-услуги по записи детей в кружки и секции. Теперь система автоматически проверяет наличие свободных мест и остаток средств на социальном сертификате при подаче заявления, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Это экономит время и избавляет от лишних поездок», — отметила министр.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». С ее помощью можно подать одно заявление сразу для нескольких кружков и секций организаций культуры, спорта и образования Московской области.

Заявление могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.

Для оптимизации процесса была добавлена функция предварительной проверки: если заявка уже подана и находится на рассмотрении, то оформить новую не получится. Это исключает дубликаты и уменьшает количество отказов в предоставлении услуги.