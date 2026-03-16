Еще более 300 жителей аварийных домов расселили в Подмосковье

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на минувшей неделе произошло важное событие: 327 человек были переселены из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе и Солнечногорске. Гражданам была выплачена выкупная стоимость, а также предоставлены квартиры в новостройках.

Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья продолжается в Подмосковье. В 2025 году планируется завершение строительства в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе работы по возведению домов еще продолжаются.

На улице Спортивной в Шатуре ведется строительство двух девятиэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья. В новых домах будет 273 квартиры, рассчитанных на более чем 620 человек. Жителям предложат одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Для удобства жителей предусмотрены парковки, места для отдыха и прогулок, а также зоны для занятий спортом и активных игр.