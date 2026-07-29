Еще 11 водоемов очистили в Подмосковье по губернаторской программе
После нерестового периода специалисты приступили к очистке водных объектов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». Из запланированных на этот сезон 39 водоемов уже расчищены 11.
«Каждый очищенный пруд или озеро — это возвращенная красота природы, место, где жители смогут отдыхать всей семьей, гулять, ловить рыбу и создавать теплые воспоминания», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
С момента старта программы очищено уже 196 водоемов. Работы на оставшихся 28 объектах продолжаются согласно графику.
Комплекс работ включает очистку водной глади от плавающей растительности, сбор и утилизацию бытового мусора, удаление аварийно-опасных деревьев и скашивание воздушно-водной растительности. Метод очистки определяется глубиной водоема: на мелководье применяется ручной труд, на участках с достаточной глубиной задействуется специализированная плавучая техника.
В рамках программы не производятся работы по благоустройству прибрежных зон, дноуглублению или укреплению береговой линии.
Список водоемов, расчищенных в 2026 году:
- пруд в деревне Чкалово (городской округ Люберцы);
- пруд на реке Березовка (приток реки Нара, Наро-Фоминский городской округ);
- Тарбинская плотина (Сергиево-Посадский городской округ);
- водоем «Южный» (городской округ Электросталь);
- русловой пруд близ деревни Селково (Сергиево-Посадский городской округ);
- Софринское водохранилище (русловой пруд на реке Талица, Пушкинский городской округ);
- пруд на реке Слогавка (Павлово-Посадский городской округ);
- озеро Большое (городской округ Фрязино);
- пруд в деревне Истомиха (городской округ Домодедово);
- пруд Кузьминский (Наро-Фоминский городской округ);
- пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции (городской округ Подольск).