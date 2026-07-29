Еще 11 водоемов очистили в Подмосковье по губернаторской программе

После нерестового периода специалисты приступили к очистке водных объектов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». Из запланированных на этот сезон 39 водоемов уже расчищены 11.

«Каждый очищенный пруд или озеро — это возвращенная красота природы, место, где жители смогут отдыхать всей семьей, гулять, ловить рыбу и создавать теплые воспоминания», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

С момента старта программы очищено уже 196 водоемов. Работы на оставшихся 28 объектах продолжаются согласно графику.

Комплекс работ включает очистку водной глади от плавающей растительности, сбор и утилизацию бытового мусора, удаление аварийно-опасных деревьев и скашивание воздушно-водной растительности. Метод очистки определяется глубиной водоема: на мелководье применяется ручной труд, на участках с достаточной глубиной задействуется специализированная плавучая техника.

В рамках программы не производятся работы по благоустройству прибрежных зон, дноуглублению или укреплению береговой линии.

Список водоемов, расчищенных в 2026 году: