В Подмосковье работают центры помощи садоводам в рамках проекта «Подмосковные дачи»

В Московской области активно реализуется проект «Подмосковные дачи». Особое внимание уделяется участкам и домам, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о правообладателях которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Для удобства жителей в регионе работают центры содействия садоводам по принципу «единого окна». В них можно получить консультации специалистов Росреестра и Роскадастра, представителей профильных министерств и местной администрации.

Центры помощи садоводам уже открыты в городских округах Щелково, Дмитровский и Богородский. Консультации доступны как очно, так и по видеосвязи, что делает помощь доступной для всех жителей региона.

26 августа 2026 года заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев проведет «телефонную линию» по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и реализации проекта «Подмосковные дачи». «Телефонная линия» пройдет с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Евгений Фадеев отметил, что наполнение ЕГРН сведениями о ранее учтенных объектах недвижимости является одной из приоритетных задач ведомства в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Это способствует защите имущественных интересов граждан, снижает риски мошенничества с недвижимостью и обеспечивает юридическую прозрачность сделок.