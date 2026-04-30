В Подмосковье провели собрания по безопасности детей в цифровой среде

В Московской области завершился цикл мероприятий, посвященных вопросам безопасности детей в интернете. Как информирует пресс-служба Министерства образования региона, собрания и форумы прошли в 51 муниципалитете.

Участниками мероприятий стали более 100 тысяч человек, включая родителей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, экспертов Росдетцентра и представителей Движения Первых.

На собраниях обсуждались вопросы цифровой грамотности, профилактики интернет-мошенничества, информационных рисков и правил безопасного поведения школьников в сети. Также поднимались темы взаимодействия школы и семьи в противодействии цифровым угрозам и воспитательные проекты в образовательных учреждениях.