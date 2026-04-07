В Подмосковье провели более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

С 30 марта по 6 апреля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел более ста аукционов. Самая высокая финальная цена за неделю была зафиксирована на аукционе по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в городском округе Мытищи сейчас два земельных участка, подходящих для строительства частного дома. С начала 2026 года через торги в округе победителям аукционов уже передано в аренду четыре земельных участка и один в собственность.

На прошлой неделе одним из успешно проведенных стал аукцион по аренде земельного участка площадью почти 13 соток для индивидуального жилищного строительства в городском округе Мытищи. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 1 000 000 рублей в год. В аукционе приняло участие 5 претендентов, и итоговый размер годовой аренды увеличился в шесть раз, составив 6 040 000 рублей в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/). Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа.

