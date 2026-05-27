В Подмосковье провели еще 83 аукциона по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе, с 18 по 22 мая 2026 года, в Московской области прошли 83 аукциона по продаже и аренде земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 265 претендентов. Среднее количество участников на один лот составило 4,87 человека. Например, в аукционе по аренде земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Богородском городском округе участвовало 15 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Для получения более подробной информации об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно посетить региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ по адресу: [easuz.mosreg.ru](https://easuz.mosreg.ru/).

Актуальные лоты и информация о торгах в Подмосковье регулярно публикуются в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области [@konkurenTEAM](https://t.me/konkurenTEAM).