В Подмосковье проведут учет охотничьих ресурсов методом ЗМУ

С 15 января по 15 марта 2026 года в Московской области пройдет учет численности охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Это позволит получить актуальные данные о численности диких животных и изменениях в экосистемах региона.

Сотрудники охотпользователей и активисты охотничьих общественных объединений, а также инспекторы территориальных отделов Управления государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области проведут учет на маршрутах общей протяженностью более 4000 км. Они охватят территории охотничьих угодий, которые занимают 93,5% площади региона — 4,148 млн га.

ЗМУ применяется для определения численности лося, кабана, косули и других представителей фауны. Результаты прошлогоднего учета показали, что в Московской области обитает 15 344 лося, 6 013 косуль, 5 167 оленей, 23 197 зайцев и 4 479 лисиц.

Данные, полученные в результате ЗМУ, станут основой для определения лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот на период 2026–2027 годов. Ученые и охотники надеются, что результаты учета помогут оптимизировать охоту и сохранить биоразнообразие Подмосковья для будущих поколений.