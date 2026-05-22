Серию мероприятий для креативных индустрий проведут в Подмосковье

В городском округе Истра 27 мая пройдет мероприятие для представителей креативных индустрий. Организаторами выступают центр «Мой бизнес» Московской области, Торгово-промышленная палата Московской области и администрация городского округа Истра, как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На интенсиве «Два предприятия — два взгляда на созидание», который начнется в 14:00 в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», смогут присутствовать предприниматели из креативного сектора: дизайнеры, архитекторы, художники и многие другие.

Участники узнают, как производство может вдохновить, получат идеи для проектов и коллабораций, познакомятся с устойчивой бизнес-моделью для продажи креативной продукции.

Адрес проведения мероприятия: г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1. Сбор гостей в 13:00.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробную информацию о поддержке бизнеса можно найти на инвестиционном портале Московской области.