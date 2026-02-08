В Подмосковье проведут кадастровую оценку 4,2 млн земельных участков

В 2026 году в Московской области запланирована государственная кадастровая оценка 4,2 миллиона земельных участков. Эта процедура проводится каждые четыре года в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ и необходима для формирования налоговой базы и расчета арендной платы с 1 января 2027 года.

Подведомственный министерству Центр кадастровой оценки будет определять рыночную стоимость объектов недвижимости. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул: «Размер арендной платы за государственные, муниципальные и неразграниченные земельные участки будет определяться на основании их кадастровой стоимости». Это правило применимо только к новым договорам аренды.

Особенностью предстоящей оценки станет использование Национальной системы пространственных данных (НСПД) для обмена актуальной информацией между органами регистрации прав и ППК «Роскадастр».

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно получить несколькими способами: * через платформу «Национальная система пространственных данных»; * с помощью электронного сервиса Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»; * заказав письменную выписку из ЕГРН в отделении МФЦ; * оформив электронную выписку через портал Госуслуг.