В Подмосковье прошли XIV Спортивные игры для журналистов «Журналиада Подмосковья»

В деревне Вялки Раменского муниципального округа состоялись XIV Спортивные игры для журналистов «Журналиада Подмосковья». Девять команд из городов Московской области соревновались в семи дисциплинах: перетягивании каната, стрельбе, эстафете, дартсе, разборке и сборке автомата, баскетболе.

По словам заместителя председателя Союза журналистов Подмосковья Рустама Хансверова, цель игр — продвигать здоровый образ жизни в медиасообществе и укреплять командный дух.

Одним из ярких моментов стала зарядка от чемпиона мира по аэробике Василия Козырева. Простые упражнения, которые журналисты могут использовать даже в редакциях, задали тон мероприятию.

Важной частью «Журналиады» стало награждение победителей профессионального конкурса «Спортивное Подмосковье». Лучшие образцы журналистской практики отбирали в течение года.

«Журналиада» объединяет поколения: возраст участников — от 9 до 70 лет. Как отметил Рустам Хансверов, здесь верен олимпийский принцип: главное — не победа, а участие. Атмосфера дня это подтверждает: в центре внимания — не соперничество, а общее движение вперед.