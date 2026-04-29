В Подмосковье прошли учения по ликвидации последствий ДТП

В Московской области на северном обходе Одинцова состоялись межведомственные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор». В мероприятии приняли участие около 40 специалистов и 15 единиц техники.

К учениям привлекли представителей Государственной компании «Автодор», подразделения МЧС России, сотрудников Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, а также бригады скорой медицинской помощи и подрядные организации.

По легенде, на участке трассы столкнулись легковой и грузовой автомобили. Ситуация осложнилась возгоранием грузовика из-за разлива топлива, что привело к затруднению движения транспорта. Прибывшие на место службы оперативно оцепили участок, организовали регулирование движения и приступили к спасательной операции.

Пострадавших деблокировали из поврежденных автомобилей, оказали им первую помощь и передали медикам. После ликвидации возгорания дорожные службы очистили проезжую часть, эвакуировали поврежденный транспорт и восстановили движение в полном объеме.

Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволило эффективно отработать взаимодействие всех служб, задействованных в ликвидации последствий ДТП.