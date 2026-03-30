В Подмосковье прошли соревнования по оздоровительному цигуну

28 марта в спортивном комплексе «Орион» состоялись Открытые дружеские соревнования «Энергия долголетия — сила в движении!». Участниками стали 15 команд из городов Подмосковья и столицы, включая Солнечногорск, Химки, Щелково, Красногорск, Зеленоград, Долгопрудный и Москву. Все они — участники программы «Активное долголетие».

Цигун — это древняя китайская практика, которая объединяет плавные движения, дыхательные техники и работу с внутренней энергией. Она помогает укрепить здоровье и обрести душевное равновесие, поэтому пользуется большой популярностью среди участников программ активного долголетия.

Соревнования были насыщенными и зрелищными. Инструкторы Всероссийской Федерации Цигун продемонстрировали показательные выступления, а затем все участники вместе выполнили традиционный комплекс упражнений «Ба Дуань Цзин». Завершились соревнования командными и индивидуальными состязаниями, где участники смогли продемонстрировать свое мастерство.

Почетные гости мероприятия, в числе которых был председатель Совета депутатов города Балашиха Попов Г. В., обратились с приветственным словом к участникам и зрителям. Соревнования стали не только спортивным событием, но и возможностью создать особую атмосферу взаимопонимания и поддержки. Организаторы и зрители гордятся всеми спортсменами и желают им крепкого здоровья и новых побед.