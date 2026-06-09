Пожарно-тактические учения провели в селе Трубино

В понедельник, 8 июня, работники нескольких пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в пожарно-тактических учениях. Мероприятие прошло в селе Трубино городского округа Щелково.

Начальник территориального управления № 5 Владимир Пискун отметил, что целью учений стала отработка взаимодействия подразделений при ликвидации условного пожара на объекте по производству химических волокон, а также совершенствование профессиональных навыков личного состава.

Согласно легенде учений, в одном из помещений предприятия произошло возгорание в результате короткого замыкания. Прибывшие на место вызова огнеборцы провели разведку и сформировали звенья газодымозащитной службы. Для координации действий подразделений на месте происшествия был развернут оперативный штаб пожаротушения.

В процессе учений специалисты отработали действия по развертыванию сил и средств, организацию работы штаба пожаротушения, проверили исправность пожарно-технического вооружения и эффективность взаимодействия между подразделениями. По итогам мероприятия участники получили положительную оценку, а цели и задачи были успешно достигнуты.