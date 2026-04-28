В Подмосковье прошли аукционы по аренде земельных участков

С 20 по 24 апреля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 93 аукциона по земельно-имущественным торгам.

Одним из самых заметных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 13,49 сотки для индивидуального жилищного строительства в городском округе Балашиха. Начальная цена ежегодной арендной платы составляла 2 641 126,16 рублей в год. В аукционе приняли участие четыре претендента. В результате торгов итоговый размер годовой аренды увеличился более чем в шесть раз и составил 17 061 674,12 рублей в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/). Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа. Также можно построить маршрут от выбранного участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Более оперативно узнать о закупках и торгах в Подмосковье можно на странице ККП МО в мессенджере МАКС (http://max.ru/id5024139723_gos2), где регулярно публикуется подборка актуальных лотов и информация о текущих торгах.