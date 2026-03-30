В Подмосковье прошла «Ночь театрального искусства»

Двадцать седьмого марта в Московской области состоялась всероссийская ежегодная акция «Ночь театрального искусства». Она была приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

По информации Министерства культуры и туризма Московской области, в этот день театрами и другими учреждениями культуры региона было проведено около 60 мероприятий. Их посетили более семи тысяч гостей.

В рамках акции в подмосковных театрах прошли спектакли, экскурсии, концерты, творческие встречи, интерактивные представления, квесты, мастер-классы и многое другое.

Например, Московский областной театр драмы и комедии в Богородском городском округе организовал творческую встречу с артистами в формате открытого диалога. Также в театре прошла экскурсионная программа и благотворительный показ спектакля «Все будет хорошо».

Пушкинский музыкально-драматический театр представил театрализованную программу с хитами российских и мировых мюзиклов. Кроме того, были организованы тематические экскурсии об истории театрального Пушкино, связанные с именами выдающихся деятелей сцены.