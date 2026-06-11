В Подмосковье прошла конференция «Патриоты Подмосковья»

Десятого июня на базе Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи состоялась конференция «Патриоты Подмосковья». Мероприятие собрало 50 руководителей военно-патриотических клубов из 26 муниципальных образований Московской области.

В рамках встречи подвели итоги учебного года, обсудили передовой опыт в области патриотического воспитания и наметили планы на следующий год. Участники конференции представили доклады о работе военно-патриотических клубов в образовательных организациях.

Также прошло награждение лауреатов смотра-конкурса военно-патриотических клубов Московской области. Конференция позволила укрепить профессиональные связи между педагогами и определить пути развития патриотического воспитания в регионе.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования Московской области.