В Подмосковье прошла акция «Путь в космос»

С 6 по 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики, «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых организовали мероприятия в рамках Всероссийской акции «Путь в космос». Более 270 тысяч обучающихся из Подмосковья приняли участие в этих событиях.

Школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования участвовали в тематическом «Космическом диктанте», посвященном 65-летию полета Юрия Гагарина. Они узнали об истории космонавтики, биографиях космонавтов и работе МКС.

В формате настольной игры «Кто я?» участники с помощью наводящих вопросов угадывали космические объекты и явления, указанные на карточках. Школьники и студенты проходили игру вместе с наставниками и членами семьи.

В образовательных организациях прошел флешмоб «Космическое ГТО». Учащиеся попробовали пройти отбор в отряд космонавтов и выполнили настоящие физические упражнения для подготовки. Также были организованы мастер-классы «Космический талисман», где юные «Орлята России» создали собственные игрушки — такие же, как у космонавтов, чьи талисманы по традиции ждут их на борту космической станции.

Совместно с Российским обществом «Знание» «Навигаторы детства» провели лекцию с интерактивной дискуссией и викториной «Космический путь России: исследуя бесконечность». Участники узнали о великих достижениях российской космонавтики: от первого спутника до будущих межпланетных миссий.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.