В Подмосковье прошел второй этап чемпионата по эндуро

На трассе Ram Hill в селе Ильинское Дмитровского городского округа 8 и 9 августа прошел второй этап чемпионата Федерации мотоциклетного спорта Московской области по дисциплине «эндуро на мотоциклах — экстрим». В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов России.

Состязания проводились в пяти классах: «Золото», «Серебро», «Бронза», «Электро» и «Леди». По итогам двух этапов определились лидеры чемпионата.

В классе «Золото» первое место занял Георгий Иванов из Твери, второе — Виктор Бокарев из Химок, третье — Александр Вусов из Москвы.

Победителем в классе «Серебро» стал Василий Волков из Москвы, второе место занял Максим Бырдин из Малоярославца, третье — Егор Андрианов из Дедовска.

В классе «Бронза» лучшим стал Артур Криштопа из Красногорска, вторым финишировал Алексей Глазунов из Твери, третье место занял Виталий Заводских из Владивостока.

Победителем в классе «Электро» стал Дмитрий Потемкин из Москвы, вторую ступень пьедестала занял Андрей Панюшкин из Москвы, третьим финишировал Иван Чернюх из Твери.

В женском классе «Леди» первое место заняла Юлия Демкина из Москвы, второе — Алена Холкина из Москвы, третье — Мария Воронова из Москвы.