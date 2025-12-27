В Подмосковье прошел первый этап «Кубка святых воинов Руси»

В Мытищах 27 декабря прошел первый этап всероссийских соревнований, посвященных воину-монаху Александру Пересвету, — «Кубок святых воинов Руси».

Бокс, самбо, армейский рукопашный бой. Сразу три направления боевых искусств объединил этап Проекта «Кубок Святых Воинов Руси». В центре единоборств Строитель около 600 спортсменов сразились за победу.

Главной задачей организаторы назвали укрепление силы духа подрастающего поколения, понимание истории России, знания о защитниках Родины, одним из которых был Александр Пересвет, русский монах-воин, участник Куликовской битвы 1380 года.

«Проект „Кубок Святых Воинов Руси“ призван вдохновить молодежь на пути силы и духовности, показать, что истинная мужественность и победа возможны в рамках православных ценностей, являющихся фундаментом нашего народа на протяжении более чем 1000-летней истории России», — отмечал координатор-основатель общественного движения «Сорок Сороков» Владимир Носов.