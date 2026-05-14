В Подмосковье прошел очный этап олимпиады по естественно-научной грамотности

14 мая на площадке Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуевском городском округе состоялся очный этап олимпиады для школьников и студентов по естественно-научной грамотности. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 1400 участников из 17 муниципальных образований области приняли участие в заочном этапе соревнований. Из них сто лучших попали в очный этап. Участников приветствовали проректор ГГТУ по науке и инновационной деятельности Элина Яковлева и директор Центра непрерывного повышения педагогического мастерства Александра Фомина. Они подчеркнули важность естественно-научной грамотности в современном мире.

В ходе мероприятия участники решали задачи естественнонаучного профиля и приняли участие в музыкальном квизе. Олимпиада завершилась вручением дипломов и наград.

Организатором олимпиады выступил Центр непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ) ГГТУ.