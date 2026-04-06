В Подмосковье прошел очный этап конкурса театров моды «Подиум-2026»

Третьего апреля в городском округе Люберцы на базе Инженерно-технологического лицея состоялся очный этап областного конкурса театров моды «Подиум-2026». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие 32 лучших коллектива из различных муниципалитетов региона. Соревнование проходило в двух номинациях: «Показ коллекции моделей одежды» и «Лучшее воплощение сценического образа».

Участники продемонстрировали свои дизайнерские работы, качество пошива, актерское мастерство и умение работать на сцене. Жюри, в состав которого вошли ведущие дизайнеры, стилисты и деятели искусств, оценивало выступления участников.

Победители и призеры конкурса получат возможность представить свои коллекции на межрегиональных и всероссийских площадках.

Конкурс театров моды «Подиум» проходит в Московской области в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» при поддержке Министерства образования Московской области.