В Подмосковье прошел конкурс по техническому моделированию

На базе «Точки роста» Ликино-Дулевской гимназии 11 апреля состоялся областной конкурс по начальному техническому моделированию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Более 60 юных инженеров и изобретателей приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню космонавтики. Цель конкурса — развитие технического творчества, инженерного мышления и креативности у детей.

Жюри конкурса отмечает: «Техническое моделирование помогает школьникам с раннего возраста осваивать основы инженерии и конструирования. Такие соревнования стимулируют интерес к изобретательству и могут повлиять на выбор будущей профессии».

Соревнование включало три направления: авиамоделирование, судомоделирование и автомоделирование. Участники были разделены на две возрастные категории: младшую (до 9 лет) и старшую (до 12 лет). Программа состояла из двух этапов: «В мире изобретателя» и «От идеи до модели». В первом этапе конкурсанты изготавливали модель на месте за 90 минут, а во втором — представляли заранее подготовленные работы.

Победителей определяло жюри, в состав которого вошли преподаватели технических дисциплин и опытные моделисты. Критерии оценки включали техническую грамотность, аккуратность исполнения, инновационность решений и эстетический вид моделей. По итогам конкурса определены победители и призеры в каждой возрастной категории и направлении.