В Подмосковье прошел конкурс хореографических коллективов для людей старшего поколения
В Московской области 10 июня состоялся третий областной конкурс хореографических коллективов «Танцуй, Россия», посвященный Дню России. Участниками мероприятия стали представители 17 городских округов.
Конкурсанты выступали в трех номинациях: «Танцы народов России», «Патриотический танец» и «Эстрадный танец». Номера отличались высоким уровнем хореографического мастерства, красочными костюмами и оригинальностью постановки. Зрители активно поддерживали участников громкими аплодисментами и возгласами «Браво!».
Результаты конкурса распределились следующим образом:
В номинации «Танцы народов России»:
1-е место — коллектив «Барыня» (Балашиха), 2-е место — коллектив «Мечта» (Коломна), 3-е место — коллектив «Позитив» (Ивантеевка).
В номинации «Патриотический танец»:
1-е место — коллектив «Хабиби-Клуб 55+» (Истра), 2-е место — коллектив «Леди-Джаз» (Мытищи), 3-е место — коллектив «Команда молодости нашей» (Власиха).
В номинации «Эстрадный танец»:
1-е место — коллектив «Серебро» (Жуковский), 2-е место — коллектив «Вдохновение» (Наро-Фоминск), 3-е место — коллектив «Ретро» (Домодедово).
Гран-при получил коллектив «Рандеву» из города Рошаль.