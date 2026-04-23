В Подмосковье прошел кибертанковый турнир в преддверии «Диктанта Победы»

«Молодая Гвардия Единой России» провела в Щелкове кибертурнир по игре «Мир танков». Участники отмечают: такой формат делает историю близкой, интересной и понятной. Игра развивает стратегическое мышление и умение работать в команде, а заодно знакомит молодежь с историей советской бронетехники и подвигами танкистов.

«Виртуальные бои помогают лучше понять события Великой Отечественной войны. Через игру, конечно, легче прикоснуться к истории. Это полезное и современное дополнение к традиционным методам изучения истории», — поделился участник турнира Тимофей Шишлов.

По словам организаторов, игра «Мир танков» выбрана не случайно. Через интерес к технике и тактике она пробуждает у молодых людей желание узнать больше о событиях Великой Отечественной войны.

«Мы видим, как за виртуальными сражениями следует живой интерес к „Диктанту Победы“. В этом и заключается наша задача — говорить с молодежью на понятном ей языке и через современные форматы вести к глубокому пониманию истории нашей страны», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

В 2026 году «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в восьмой раз. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны в Московской области можно будет на сайте диктантпобеды.рф и на площадках, которых будет свыше 1400. В этом году исторический тест посвящен 130-летию со дня рождения Георгия Жукова, а часть вопросов — битве за Москву. В прошлом году в международной патриотической акции приняли участие жители 97 стран, в России и за ее пределами работали десятки тысяч площадок — от школ и вузов до атомных станций, площадок в Арктике и даже на Международной космической станции. В Подмосковье диктант написали порядка 70 тысяч жителей.