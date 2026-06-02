В Подмосковье прошел II Региональный детский фестиваль театральных студий

30–31 мая в Московском областном театре драмы и комедии в Богородском городском округе состоялся II Региональный детский фестиваль театральных студий. В этом году фестиваль значительно расширил свою географию: на конкурс было представлено более 30 работ, из которых жюри отобрало 6 спектаклей для участия в мероприятии.

Участниками фестиваля стали коллективы из Дедовска, Наро-Фоминска, Балашихи, Лобни, Ямкино и Ногинска. Юные актеры представили спектакли по произведениям А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Карло Гольдони и других авторов. На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом обратилась Алла Зорина — заведующая Кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ, режиссер.

Фестиваль стал не только конкурсом, но и площадкой для профессионального роста. В его рамках прошли образовательная программа и мастер-классы. Алла Зорина провела встречу на тему «Фестивали и образовательные проекты Союза театральных деятелей РФ в год 150-летия СТД РФ». Актер театра и кино, педагог ГИТИСа Роман Калькаев показал мастер-класс по актерскому мастерству. Заведующий образовательной программой «Искусство театра» Московской детской школы искусств им. Саввы Мамонтова, заслуженный работник культуры РФ и режиссер Сергей Суворов поделился опытом на мастер-классе по сценическому движению.

Все коллективы получили дипломы участников II Регионального детского фестиваля театральных студий (спутник фестиваля «Учитель и ученики»). Гран-при фестиваля был присужден Образцовому театру-студии «Круг» за спектакль «Пакс. Читка». Также были вручены дипломы лауреата II степени и специальные призы жюри.