Гала-концерт учащихся школ искусств Подмосковья прошел в Пушкино

18 мая в Московском областном музыкальном колледже им. С. С. Прокофьева, расположенном в городском округе Пушкинский, состоялся гала-концерт «Культурное поколение Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцене выступили лучшие ученики школ искусств региона, которые вошли в тройку лидеров, а также стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени И. Вороновой.

С приветственным словом к участникам концерта обратились руководитель Регионального центра «Камертон» Иван Бурцев и исполнительный директор Благотворительного фонда «Новые имена» Елена Ладыгина.

Гости мероприятия увидели выступления солистов-инструменталистов, инструментальных дуэтов, вокалистов и хореографических ансамблей. Сцена была оформлена картинами юных художниц, которые демонстрировались крупным планом на большом экране.

В концерте приняли участие ребята из городских округов Орехово-Зуевский, Пушкинский, Красногорск, Королев, Электросталь, Балашиха, Сергиев Посад, Химки, Егорьевск, Одинцовский, Фрязино и Щелково.

Организатором события выступил Региональный центр «Камертон» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.